Волгоград, 31 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Приговор в отношении двух организаторов и трёх администраторов подпольного игрового клуба вынес Волжский городской суд Волгоградской области. Сообщникам назначили крупные денежные штрафы и лишение свободы, сообщили 31 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

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Организаторами подпольного игрового клуба были двое мужчин. Осенью 2018 года они решили открыть нелегальное казино, пригласив на роль администраторов трёх местных жительниц. На первом этаже нежилого помещения в Волжском установили 10 игровых автоматов с доступом в интернет. Клиенты, приходя в заведение, соблюдали условия конспирации. Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники регионального УФСБ в марте 2019 года.

Все подсудимые признали свою вину. Приговором суда организатору криминального бизнеса назначено наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Второго соучастника приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Администраторы получили по два года лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 120 тысяч рублей каждому.