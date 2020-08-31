Стокгольм, 31 августа, 2020, 12:29 — ИА Регнум. 30 августа лидер шведской «Левой партии» Юнас Шёстедт выступил с традиционным летним обращением к избирателям и всем гражданам страны. Основное внимание Шёстедт уделил грядущему принятию бюджета после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. В частности, политик пообещал не дать правительству провести законопроект о бюджетном планировании, если оно не прислушается к замечаниям «левых». Об этом 30 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Главный посыл речи Шёстедта заключался в перераспределении средств с целью большего финансирования системы здравоохранения. Он заявил, что такие антикризисные меры правительства, как снижение налоговых отчислений работодателей, трудоустраивающих молодежь, являются «дорогостоящими и неэффективными».

Напомним, что по итогам парламентских выборов в Риксдаг «левые» получили всего 27 депутатских кресел из 349. Однако Шёстедт пообещал обратиться за поддержкой при блокировании законопроекта к «умеренным», которые в настоящее время являются второй крупнейшей партией по количеству занимаемых мест в парламенте (70 мандатов).