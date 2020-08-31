Ярославль, 31 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Ярославля внесла представление гендиректору аквапарка «Тропический остров». Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Yarnews.net Аквапарк в Ярославле

Нарушения были выявлены в ходе проверки. Как выяснили прокуроры, в аквапарке не проводится ежемесячная проверка технического состояния металлических конструкций на наличие трещин, деформаций, механического износа. Такие повреждения могут привести к травмам посетителей.

«В нарушение санитарно-эпидемиологических требований не разработан регламент проведения профилактической дезинфекции всех помещений и поверхностей, отсутствует контроль за проведением профилактической дезинфекции; не соблюдается регламент дезинфекции спортивного инвентаря, лежаков, спасательных жилетов; отсутствует регламент проведения профилактической дезинфекции оборудования, расположенного на улице», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, установлены нарушения норм пожарной безопасности. Прокуратура возбудила несколько дел об административных правонарушениях. Решения по ним будет принимать суд.