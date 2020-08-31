В Поволжье более 105 тыс. человек выздоровели после заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 31 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выздоровели после заражения коронавирусом 105 039 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.
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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 128 079 человек, более 82,01% уже выздоровели. За последние сутки в округе выписаны по выздоровлении 182 человека.
Так, в Оренбургской области выписали 87 граждан, в Чувашии — 25, в Мордовии — 24, в Нижегородской области — 16, в Саратовской области — 11, в Пензенской области — 10, в Самарской области — 9 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 31 августа в России подтверждено 995 319 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4993 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,86%. Полностью выздоровели 809 387 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,97%.