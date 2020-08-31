Нижний Новгород, 31 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выздоровели после заражения коронавирусом 105 039 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит результаты анализов на коронавирус

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 128 079 человек, более 82,01% уже выздоровели. За последние сутки в округе выписаны по выздоровлении 182 человека.

Так, в Оренбургской области выписали 87 граждан, в Чувашии — 25, в Мордовии — 24, в Нижегородской области — 16, в Саратовской области — 11, в Пензенской области — 10, в Самарской области — 9 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 31 августа в России подтверждено 995 319 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4993 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,86%. Полностью выздоровели 809 387 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,97%.