В Москве все педагоги сдали тесты на коронавирус
Москва, 31 августа, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Все московские педагоги и другие работники сферы образования сдали тесты на коронавирус. Об этом 31 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин
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"В Москве протестировали на коронавирус 100% работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование», — сказала она.
По словам Раковой, примерно у 3% тест показал положительный результат, их не допустят к работе в школах.
При этом у 13,3% работников сферы образования в столице обнаружили антитела к коронавирусу.