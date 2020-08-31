Москва, 31 августа, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Все московские педагоги и другие работники сферы образования сдали тесты на коронавирус. Об этом 31 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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"В Москве протестировали на коронавирус 100% работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование», — сказала она.

По словам Раковой, примерно у 3% тест показал положительный результат, их не допустят к работе в школах.

При этом у 13,3% работников сферы образования в столице обнаружили антитела к коронавирусу.