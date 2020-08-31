Москва, 31 августа, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ внёс большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Россией. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в разговоре с японским политиком, сообщает 31 августа пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Телефонная беседа с Абэ, который уходит со своего поста по состоянию здоровья, состоялась по инициативе российской стороны. Путин поблагодарил японского премьер-министра за совместную работу.

«Глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России», — говорится в сообщении.

Путин и Абэ подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между своими странами, по безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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