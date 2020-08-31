Москва, 31 августа, 2020, 12:00 — ИА Регнум.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Александра Родионова

Александра Родионова, победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначена начальником отдела послевузовского и дополнительного профессионального образования Департамента образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Александра Родионова родилась в 1984 году в Москве. В 2008 году окончила Московский государственный медико-стоматологический университет, факультет клинической психологии. С 2009 по 2014 г. училась в Московском институте управления по специальности «Менеджмент организации». В 2018 году получила квалификацию «логопед-реабилитолог». После окончания первого университета работала в медико-социальной экспертизе, далее — заведующей отделением туберкулезной больницы Департамента здравоохранения г. Москвы. Параллельно с этим читала лекции. Затем была назначена проректором по учебной работе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Является федеральным экспертом Рособрнадзора. До настоящего времени была заведующей лабораторией перспективных симуляционных технологий (Центр симуляционных технологий). После победы в специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» была приглашена на работу в Министерство здравоохранения России.

«После победы в специализации со мной связался мой наставник, Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, и предложил должность в Департаменте медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении, так как я в своей профессиональной деятельности являюсь специалистом именно в области медицинского образования. Так что участие в конкурсе «Лидеры России дало мне возможность продолжать заниматься тем, что мне интересно, и внести серьезный вклад в развитие системы», — рассказала начальник отдела послевузовского и дополнительного профессионального образования Департамента образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РоссииАлександра Родионова.

В планах Александры продолжить развитие медицинского образования на территории страны. Весь свой опыт, который она прошла от преподавателя, организатора образовательной деятельности и сотрудника Рособрнадзора, планирует направить на усовершенствование подготовки кадров, в том числе и управленческих, в системе здравоохранения, а также на развитие дополнительного медицинского образования и решение проблем дефицита кадров в регионах.

«Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула системы образования во всём мире. И первоочередная задача сейчас, в этих непростых условиях, выстроить систему медицинского образования без потери качества, учитывая тот фактор, что наши студенты и ординаторы активно вовлечены еще и в помощь врачам», — добавила Александра.

По мнению Александры Родионовой, в новом сезоне проекта «Лидеры России» практику проведения конкурса по треку «Здравоохранение» актуально продолжить.

«Сам конкурс очень интересен и дает множество возможностей — не только карьерного роста, главное в «Лидерах России» — это общение и обмен опытом. Эксперимент с введением треков наглядно продемонстрировал, что они объединяют людей из одной системы по интересам и профессиональным компетенциям. Специализация «Здравоохранение» предоставила площадку, где специалисты могли проявить себя в своей среде и показать, на что они способны», — отметила победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020».

Александра Родионова ведет активную общественную и волонтерскую деятельность. С третьего курса университета девушка занялась проблемами детей-сирот и детей-инвалидов и продолжает ею заниматься. С 2008 года ведет проект «От сердца к сердцу». Его же представила в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России». Проект заключается в образовании, социализация, профориентации детей, инклюзивном образовании, подготовке родителей к усыновлению и воспитанию детей с инвалидностью, а также получении родителями новой профессии. Кстати, сейчас Александра готовится к защите кандидатской диссертации по медицинской психологии (работа с семьями детей-инвалидов).

«Появление ребёнка-инвалида переворачивает жизнь семьи, зачастую это ложится на плечи мамы. И очень хочется, чтобы мама имела возможность жить полноценно, воспитывать такого ребенка и заниматься интересным делом, которое приносило бы ей радость и, конечно, материальную поддержку», — поделилась Александра.

На сегодня ее проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия-Алания. По словам Александры, участие в конкурсе позволило шагнуть на ступеньку выше. И сейчас она расширяет деятельность своего социального проекта, выходит на более высокий уровень, привлекая к помощи не только ВУЗы, но и региональные органы исполнительной власти — министерства и аппараты управления субъектов.

«Я очень рада, что есть возможность продолжать благотворительную и волонтерскую деятельность. Сейчас у меня в руках огромный ресурс и поддержка всех тех коллег и друзей, с которыми я познакомилась на «Лидерах России». А главное, мой наставник и мое руководство поддерживает продолжение этой деятельности. В ближайшее время я лечу в Иркутск. Там два детских дома, в которых воспитываются дети с умственной отсталостью. Мы подготовили специальную программу для этих учреждений. И будем ее обсуждать», — сообщила Александра Родионова.

Александра Родионова мама двоих сыновей и старается воспитывать в них чувство социальной ответственности на своем примере. 27 августа девушку наградили благодарственным письмом Президента РФ и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи#МыВместе».Победительница специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», когда только начали развиваться события с распространением новой коронавирусной инфекции, приняла решение помочь врачам. В качестве добровольца она отправилась в «красную зону» больницы в Коммунарке и помогала в самой разной работе — начиная от смены подгузников, заканчивая лечением пациентов.

Сыновья Александры тоже подключились к волонтерской деятельности. 9-летний Женя профессионально занимается шахматами и обучает этому детей-сирот младше его возрастом, когда вместе с мамой посещает детские дома. Старший сын, 10-классник Денис, уже реализовывает самостоятельные благотворительные проекты. Он собрал команду из отличников и призеров олимпиад по разным дисциплинам. Сейчас они готовят для ребят из детских домов интересные видеоуроки по математике, биологии, химии, физике, где простым языком и на примере опытов прививают интерес к этим предметам. Кроме того, так как Денис профессионально занимается футболом, он разработал онлайн-курс спортивных упражнений по поддержанию физической формы при условиях самоизоляции.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 200 «Лидеров России».