Кострома, 31 августа, 2020, 11:59 — ИА Регнум. По официальным данным за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 37 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 3550 заражённых, из них вылечены врачами 2580 человек.

Таким образом на данный момент в регионе имеется 929 активных носителей коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 41 умершего).

В больницах находятся 99 человек, 830 заражённых проходят лечение амбулаторно. Новых летальных исходов за последние 24 часа в регионе не регистрировалось.