Москва, 31 августа, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Между вакцинированием от гриппа и вакцинированием от коронавируса должен пройти месяц. Об этом журналистам заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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"Положим, завтра человек пошел и привился от гриппа, через две недели у него начинают образовываться антитела. То есть он будет защищен от гриппа не раньше, чем через две недели. Но с момента одной прививки и другой должен пройти месяц», — сказал Хрипун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что массовое вакцинирование от коронавируса может начаться в ноябре-декабре 2020 года.