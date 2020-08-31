Чебоксары, 31 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Чувашии 97-летний ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения со ссылкой на ЦРБ Алатырского района.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медали

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Ветеран поступил в центральную районную больницу в Алатыре 15 августа. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, температура составляла 38,5 градуса. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и подтверждено заболевание COVID-19.

Ему назначили лекарственные препараты, был определён курс лечения. Врачи отмечают, что заболевание протекало остро, ветеран находился на кислородной поддержке.

«Он покорил нас своей стойкостью: даже когда ему было тяжело, он не раскисал, старался поддержать соседей по палате», — приводят в министерстве слова сотрудников отделения.

В настоящий момент пациент готовится к выписке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии лабораторно подтверждено 7774 случая заражения коронавирусом, переболели COVID-19 в республике 6426 человек, лечение продолжают 1278 пациентов с коронавирусом.