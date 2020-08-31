Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области за семь месяцев 2020 года зарегистрирован минимальный уровень безработицы. Регион занимает 11-е место среди субъектов РФ по данному показателю. Об этом 31 августа губернатор Ленинградской области, член Высшего совета «Единой России» Александр Дрозденко заявил в ходе совещания по теме новой государственной политики в сфере содействия занятости населения, которое проходит на площадке партии.

Бен Шан. Безработные. 1938

По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область находится среди тех регионов, где минимальный уровень безработицы. В этом списке область заняла 11 место.

«Наши действия привели к тому, что мы стабилизировали социальную установку во время пандемии. Это было связано с определёнными точечными выплаты тем, кто потерял работу», — отметил он.

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Также глава региона напомнил, что в апреле и мае область выплатила своим безработным жителям компенсацию в пять тысяч рублей. Такие же выплаты получили и родители несовершеннолетних детей, кто встал на учет по безработице после 30 марта.

«Мы оказали материальную поддержку безработным, которые были уволены в январе и феврале и попали в федеральные выплаты. Они получили разовое пособие в 10 тысяч рублей. Граждане, которые были зарегистрированными самозанятыми и потеряли работу в апреле и мае получили компенсацию по семь тысяч рублей из бюджета Ленинградской области», — отметил Дрозденко.

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По словам губернатора региона, для восстановления рабочих мест и для подготовки нужных кадров, областные власти проводят опережающее обучение. Работодатели, которые планируют открыть на территории региона новые производства, составляют списки необходимых специалистов. По ним региональные власти подбирают кандидатов и за счет областного бюджета обучают требуемым навыкам.

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