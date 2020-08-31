Москва, 31 августа, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Россия и Япония должны дальше развивать отношения и прийти к заключению мирного договора. Соответствующие намерения в ходе телефонного разговора подтвердили президент России Владимир Путин и уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передаёт агентство Kyodo 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей отставке в связи с болезнью 29 августа.

Напоследок Абэ решил лично рассказать Путину о своей отставке и обсудить будущее переговоров по поводу территориального конфликта между Россией и Японией после своего ухода.