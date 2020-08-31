Южно-Сахалинск, 31 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Тысяча молодых россиян со всех регионов страны собрались в Южно-Сахалинске на слет «ОстроVа-2020».

Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи» Участница слета «ОстроVа-2020»

Слет открыли глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, замглавы «Росмолодежи» Григорий Гуров и руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи» Открытие слета «ОстроVа-2020». Южно-Сахалинск

Сергей Новиков зачитал делегатам слета приветствие главы государства Владимира Путина. Президент в своем обращении напомнил, что в России стартует Год памяти и славы, и слет «ОстроVа» призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курил, сбережение исторической памяти о ключевых событиях Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке.

Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи» Сергей Новиков

Губернаор региона отметил, что благодаря слету «ОстроVа» сотни молодых людей со всех уголков России познакомятся с Сахалинской областью: «Мы проводим форум, чтобы повысить интерес к Сахалину как территории смыслов — как у местной молодежи, так и тех, кто не живет здесь. Уверен, Форум «ОстроVа-2020» станет новым толчком к развитию молодежного движения в стране».

Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи» Валерий Лимаренко

Ключевым понятием слета является патриотизм, напомнила в свою очередь Елена Дружинина.

«В ближайшие дни мы будем много говорить о любви и стране, верности и патриотизме, о России и роли молодежи в жизни нашей страны», — цитирует ее слова издание «Ридус».

Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи» Елена Дружинина

Делегаты слета будут работать над совместными проектами, направленными на развитие Сахалинской области. Итогом форума станет пакет проектных молодежных инициатив, направленных на привлечение молодежи к участию в решении различных задач развития своего региона и страны.

Фото предоставлено пресс-службой «Росмолодежи» Ольга Амельченкова

Организаторами Всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020» выступают «Росмолодежь», правительство Сахалинской области, а также Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Слет продлится до 4 сентября.