Ярославль, 31 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославской области покидает свой пост директор СНП «Дёминские марафоны» Александр Игнатьев. Об этом он сообщил на странице спортивного мероприятия в социальных сетях.

Страница «Дёминских марафонов» в ВК Александр Игнатьев

Лыжные марафоны в центре «Дёмино» Рыбинского района входят в мировую серию WORLDLOPPET. Крупнейший лыжный марафон России проходит в течение 14 лет, в нём принимают участие как мировые звёзды лыжного спорта, так и любители.

«Ухожу со своего поста со смешанными чувствами. С одной стороны, оставляю марафон «на гребне волны»: в стабильном финансовом положении, лидирующим в России по всем показателям и имеющим неоспоримый авторитет в международном лыжном движении. С другой стороны, опасаюсь за будущее марафона из-за новых вызовов современности: непредсказуемая погода с отсутствием снега, коронавирус, падение активности у участников, привыкание к успехам марафона у руководства области, города и района… Но в любом случае, решил, что не буду «цепляться зубами» за кресло, что к руководству марафоном должен прийти молодой директор с новыми идеями, с «горящими глазами», с энергетикой, которая поможет привлечь сотни и тысячи новых участников и сделать Дёминский марафон ещё лучше! Такая кандидатура есть, и более того, эта кандидатура утверждена и избрана членами СНП «Дёминские марафоны». Могу только сказать, что это заслуженный в мире спорта человек, имеющий высшее спортивное звание России (ЗМС). 02 сентября 2020 года на сайте и в социальных сетях Дёминских марафонов появится полная информация о новом директоре», — написал директор СНП «Дёминские марафоны» Александр Игнатьев.

В рамках «Дёминского марафона» проходят гонки на 50 и 25 километров, а также специальные соревнования для детей. Марафон стал одним из крупнейших регулярных спортивных событий в Ярославской области.