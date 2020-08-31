Ульяновск, 31 августа, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки официально выявлен 91 случай заражения коронавирусом, зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 31 августа, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 12 072 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 91. Регион находится на 16 месте среди других субъектов страны по числу официально выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели в Ульяновской области 9509 человек, или 78,77% пациентов. Лечение продолжают 2462 пациента с коронавирусом.

За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов нет, всего с начала пандемии скончался 101 пациент с COVID-19.

Врачи напоминают, что среди осложнения при заражении гриппом или коронавирусной лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность.