Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 28 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число новых носителей инфекции выявлено в Ростове-на-Дону — 56 человек. Более трети жителей Дона, получивших положительный результат теста на конавирус, — пожилые люди старше 80 лет, 3% — дети.

Общее числ случаев заражения коронавиусом на Дону достигло 16 тыс. 927 человек.