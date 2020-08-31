Москва, 31 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Танкисты из Таджикистана стали победителями во втором дивизионе «Танкового биатлона» на этапе «Индивидуальная гонка» в рамках АрМИ-2020, сообщили в пресс-центре министерства обороны России.

Armygames2017.mil.ru Танковый биатлон

Во втором дивизионе соревновались команды Лаоса, Конго и Таджикистана. Лучший результат — 28 минут 13 секунд показали таджикские танкисты. Команда из Лаоса финишировала с результатом — 32:22, Конго — 60:25.

Отметим, делегацию Таджикистана на Армейских международных игр-2020 возглавляет заместитель командующего сухопутными войсками министерства обороны по вооружению и технической оснащенности Махмадали Ашурзода.

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