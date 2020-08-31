Томск, 31 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 31 августа в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Наибольшая часть заболевших COVID-19 — это пациенты из ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении», — говорится в сообщении обладминистрации.

У 88 человек нет симптомов, у 17 — признаки ОРВИ, у пятерых — пневмония. Выздоровели 15 человек. Общее число выздоровевших — 4696.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 5706 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 69.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 30 сентября.