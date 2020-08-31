Нижний Новгород, 31 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четверо жителей Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 31 августа в регионе число скончавшихся от COVID-19 составило 473 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 31 августа выявили 138 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 688 случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии.

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