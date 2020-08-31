В Орловской области подтвердили 47 новых положительных тестов на SARS-CoV-2
Орел, 31 августа, 2020, 12:00 — ИА Регнум. За последние сутки 47 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области. Выписаны 40 пациентов, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»
Всего в Орловской области выявлено 7029 носителей коронавируса. Выздоровел 5581 человек.
С начала пандемии скончались 106 пациентов.