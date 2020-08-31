Орел, 31 августа, 2020, 12:00 — ИА Регнум. За последние сутки 47 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области. Выписаны 40 пациентов, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Орловской области выявлено 7029 носителей коронавируса. Выздоровел 5581 человек.

С начала пандемии скончались 106 пациентов.