Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2020, 11:30 — ИА Регнум. На Камчатке при восхождении на вулкан Ключевской под камнепад попала туристка из Санкт-Петербурга.С места происшествия её эвакуировали на вертолёте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Женщина покоряла вулкан в составе туристической группы из восьми человек. Булыжник от камнепада серьёзно повредил бедро туристки, она не смогла двигаться дальше.

Получив сигнал о происшествии 30 августа медики и спасатели отправились на место на вертолёте. Но погодные условия не позволили приземлиться. Спасательную операцию перенесли на утро 31 августа.

В понедельник вертолёт удалось посадить на высоте 3,3 км. Ещё 400 метров спасатели добирались до палатки с потерпевшей. Туристку эвакуировали в Петропавловск-Камчатский. Женщина госпитализирована в краевую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок сорвался со скалы в Башкирии. Несчастный случай произошел рядом с селом Павловка Нуримановского района. Мальчик 2008 года рождения сорвался с высоты трёх метров, находясь на Красной скале. В результате ребенок получил различные травмы.