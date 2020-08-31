Барнаул, 31 августа, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией (3274 человек, +128 за выходные дни) и ОРВИ (3568 человек, +21 за выходные дни). Такие данные сегодня, 31 августа, приводит официальный сайт региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Не обошлось без новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2: за выходные погибли девять пациентов. Общее число жертв коронавируса составляет уже 333 человека. Тяжелобольных — 122 человека (+22 за выходные дни), подключены к аппаратам ИВЛ 35 человек (+5 пациентов за выходные дни). За весь период в крае выздоровели 10 412 человек. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 720 человек (+65 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последний месяц количество тестов на SARS-CoV-2 заметно упало, накануне их было сделано всего 900.