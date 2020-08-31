Чувашия занимает 34 место по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2
Чебоксары, 31 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлен 31 носитель коронавируса, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 31 августа, в Чувашии лабораторно подтверждено 7 774 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 31. Республика находится на 34 месте среди других регионов страны по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
Переболели COVID-19 в республике 6426 человек, в том числе за сутки выписаны 25 человек. Таким образом, в настоящее время выздоровели 82,66% пациентов. Лечение продолжают 1278 пациентов с коронавирусом.
Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии скончались 70 пациентов с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия перешла на третий этап снятия ограничений. Возобновляют работу предприятия общепита, учреждения дополнительного образования, читальные и компьютерные зоны в библиотеках, ЗАГСы, пансионаты, санатории.