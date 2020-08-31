Чебоксары, 31 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлен 31 носитель коронавируса, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 31 августа, в Чувашии лабораторно подтверждено 7 774 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 31. Республика находится на 34 месте среди других регионов страны по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

Переболели COVID-19 в республике 6426 человек, в том числе за сутки выписаны 25 человек. Таким образом, в настоящее время выздоровели 82,66% пациентов. Лечение продолжают 1278 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии скончались 70 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия перешла на третий этап снятия ограничений. Возобновляют работу предприятия общепита, учреждения дополнительного образования, читальные и компьютерные зоны в библиотеках, ЗАГСы, пансионаты, санатории.