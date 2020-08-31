Москва, 31 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG обжаловала в арбитражном суде поправки к Газовой директиве. Об этом говорится в отчете «Газпрома».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Отмечается, что в июне Nord Stream 2 AG направила в Высший земельный суд Дюссельдорфа жалобу на решение Федерального сетевого агентства ФРГ от 15 мая об отказе в предоставлении «Северному потоку — 2» освобождения из-под действия ключевых положений газовой директивы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа премьер-министр германской земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что если федеральное правительство Германии не ответит на санкции США по «Северному потоку — 2», то его ждут непредсказуемые последствия.

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