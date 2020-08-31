Москва, 31 августа, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Долгосрочные прогнозы погоды и климатических условий вызывают лишь улыбку у метеорологов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

«Мне кажется, что хорошо бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества. Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку. Мы не комментируем, а улыбаемся», — сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Он предложил сотрудникам СМИ задавать вопрос авторам подобных прогнозов касательно того, на основании какой методики делаются такие предсказания.

Вильфанд выразил уверенность, что уже после данного вопроса «многие выводы» отпадут сами собой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о том, что жителей РФ ждёт суровая зима, поскольку заканчивающееся лето было жарким.