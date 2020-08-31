Иваново, 31 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за истекшие сутки. Данные предоставили 31 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии Ивановской области выявили 7397 носителй коронавируса. Выздоровели 6110 человек, из них пятеро выписаны за последние сутки.

В России за сутки подтверждено 4993 случая заражения коронавирусом.