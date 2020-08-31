Нижний Новгород, 31 августа, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выявили 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 128 079 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с короновирусом

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Так, в Нижегородской области выявили 138 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 94, в Ульяновской области — 91, в Оренбургской области — 83, в Самарской области — 79, в Пензенской области — 68, в Кировской области — 65, в Пермском крае — 55, в Мордовии и Башкирии — по 32, в Чувашии — 31, в Удмуртии — 29, в Татарии —28, в Марий Эл — 16.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 27 688 случаев, в Саратовской области — 12 345, в Ульяновской области — 12 072, в Оренбургской области — 9944, в Самарской области — 8505, в Пензенской области — 8125, в Пермском крае — 7866, в Башкирии — 7795, в Чувашии — 7774, в Кировской области — 6555, в Татарии — 6509, в Мордовии — 5462, в Марий Эл — 4260, в Удмуртии — 3179.

Полностью выздоровели 105 039 жителей округа, за последние сутки выписаны 182 человека. Таким образом, выздоровели более 82,01% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1525 человек, за минувшие сутки скончались 16 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение последних трех недель число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 августа в России подтверждено 995 319 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4993 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,86%. Полностью выздоровели 809 387 жителей России, за сутки выписаны 2405 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 81,31% граждан. 17 176 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 83 — за последние сутки.