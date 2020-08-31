Москва, 31 августа, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируют сохранить стимулирующие тарифы на электроэнергию. Об этом 31 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Счетчик

Глава правительства рассказал о мерах поддержки регионов Дальнего Востока.

«Мы планируем сохранить в дальневосточных регионах стимулирующие тарифы на электроэнергию на ближайшие восемь лет», — сказал Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что это касается потребителей, подсоединённых к сетям с низким уровнем напряжения, а также малого и среднего бизнеса на сетях со средним напряжением и резидентов территорий опережающего развития.