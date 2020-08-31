Москва, 31 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Уходящий премьер-министр Японии Синдзо Абэ долгие годы был переговорщиком с президентом России Владимиром Путиным по многим вопросам, где ключевой была тема заключения мирного договора между странами и Курилы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Абэ много говорил о прорывах в этих переговорах, но они всё не случались. И, конечно, он уходит с горечью невыполненных обещаний.

А с другой сторон, он заложил неконфронтационную основу для этих процессов, и думаю, что президент Путин добрыми словами оценит и Абэ, и его работу.

Не в интересах нового премьер-министра расшатывать установившиеся отношения между Россией и Японией, вокруг столько экономических и военных конфликтов.

Япония жизненно заинтересована в нейтральных отношениях с Россией», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в связи со своей отставкой запланировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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