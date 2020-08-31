Махачкала, 31 августа, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 31 августа достигло 10 тыс. 999. За минувшие выходные (29 и 30 августа) в республике выявили 141 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что в течение четырех последних суток в Дагестане фиксируется 70 и более случаев заражения коронавирусом. Это при том, что почти весь июль и в начале августа этот показатель в регионе оставался в пределах 40−45.

К настоящему времени в Дагестане выздоровели 9 тыс. 650 носителей коронавируса (+81 за выходные), или более 87,7% заразившихся. Скончались в республике 497 человек с COVID-19, в том числе двое пациентов умерли накануне.