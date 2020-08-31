Псков, 31 августа, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В Псковской области за последние сутки зафиксировано всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, также на три человека увеличился список смертей от заболевания COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество подтвержденных фактов инфицирования коронавирусом на Псковщине составляет, по данным областного оперштаба на 31 августа, 4638 случаев. Выздоровели 3334 человека, в том числе 46 пациентов выписаны за последние сутки.

Проведено за сутки 450 тестов, общий объем тестирования составил 81 923 исследования.

«По всем активным очагам за сутки не прибавилось новых случаев, — прокомментировал ситуацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Можно было бы порадоваться, но, к сожалению, добавилось 3 смерти от COVID19. Соболезную родным и близким. Угроза вируса по-прежнему находится рядом с нами».

Он попросил жителей области соблюдать все требования Роспотребнадзора, не выходите на работу и учёбу с симптомами ОРВИ и по возможности избегать массовых мероприятий.