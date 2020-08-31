Казань, 31 августа, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 31 августа коронавирус выявлен у 6509 человек, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5297 человек. Скончался с момента начала наблюдения 61 житель региона, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых заболевших 25 человек лечится на дому, в стационары госпитализировали три пациента. Снова самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 12 человек. В Казани положительные тесты на COVID-19 получили 18 жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за минувшие сутки в РФ выявили 4993 случая заражения коронавирусом. Всего с начала распространения вируса в России зафиксировали 995 319 случаев заражения коронавирусом.

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