Москва, 31 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Первые крупные поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сказал Мурашко.

Он отметил, что на сегодняшний день параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение.

Мурашко вновь напомнил, что в первую очередь вакцина будет поставлена медикам и учителям, при этом она будет совершенно добровольной.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

По его словам, в рамках третьего этапа испытаний вакцины уже набрано более 2,5 тысяч добровольцев, всего же планируется набрать 40 тысяч желающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что первыми вакцину от коронавируса получат сотрудники медицинских учреждений, а уже затем вакцину поставят сотрудникам школ.