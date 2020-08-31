Токио, 31 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший 29 августа о своей отставке в связи с болезнью, 31 августа выразил намерение провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

По данным СМИ Японии, Абэ намерен лично рассказать Путину о своей отставке и обсудить с президентом России продолжение сотрудничества в переговорах по разрешению территориального конфликта между Россией и Японией после своего ухода.

Всего Путин и Абэ провели 27 переговоров по вопросу о Курильских островах. На встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года главы государств пришли к соглашению о скорейшем разрешении территориального конфликта. Однако с тех пор переговоры не продвинулись.