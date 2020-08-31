Екатеринбург, 31 августа, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Свердловской области за 30 августа обнаружено 119 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

В частности, диагноз лабораторно подтверждён у 60 жителей Екатеринбурга. Также коронавирус найден среди населения Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Североуральска и ряда других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружили 25 315 заразившихся коронавирусом. 85 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.