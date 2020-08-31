Казань, 31 августа, 2020, 11:19 — ИА Регнум. С начала пандемии в Татарии скончался 61 житель республики. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти еще двух пациентов с диагнозом COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Очередной жертвой коронавируса стала 91-летняя женщина. Пациентку доставили в Сабинскую районную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Осложняли лечение сопутствующие заболевания. Коронавирус выявили в результате лабораторного исследования.

Вторая погибшая — 60-летняя жительница Казани. Ее госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №16 с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Вирус идентифицировали после вскрытия.

ИА REGNUM напоминает, медицинские работники Татарии получили стимулирующие выплаты в рамках борьбы с распространением коронавируса на сумму около 2 млрд рублей.