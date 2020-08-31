Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период наблюдений в регионе лабораторно коронавирус подтверждён у 3852 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевших пациентов за последние сутки на Камчатке не было. С момента начала пандемии полностью излечились 3 156 человек. Проходят лечение в стационарах 99 пациентов. 41 носитель коронавируса лечится от пневмонии.

За весь период на Камчатке провели более 115 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 62 пациента, не справились с болезнью два человека.