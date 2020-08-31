Волгоград, 31 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Ещё 95 случаев заражения коронавирусом подтверждено у жителей Волгоградской области за минувшие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2575 взрослых и 47 детей. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 12 тыс. 125 носителей коронавируса. В стационарах получают лечение 3433 человека, в том числе 197 детей.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, в Волгоградской области скончался 101 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.