Душанбе, 31 августа, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В Таджикистане в январе — июле 2020 года произвели 1,1 тыс. тонн меда, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мёд

По итогам 2020 года планируется произвести 4,2 тыс. тонн меда, в 2019 году этот показатель составил 4,112 тыс. тонн. На сегодняшний день количество пчелосемейств в Таджикистане доведено до 231,6 тыс. тонн.

В министерстве сельского хозяйства Таджикистана рассчитывают увеличить количество пчёлосемейств до 700 тыс., а производство мёда — до 16 тыс. тонн в год. Мёд в небольших объемах экспортируется в Афганистан, Иран, ОАЭ, Россию и Казахстан.