Москва, 31 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Победа в шахматной онлайн-олимпиаде присуждена сборным России и Индии. Такое решение 30 августа принял президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

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Первый матч финала завершился вничью — 3:3. Во втором матче российские шахматисты выигрывали со счётом 4,5:1,5, но матч был прерван, поскольку у двух индийских игроков закончилось время из-за проблем с интернетом.

Индийская сборная подала апелляцию на результат финального матча. После этого Дворкович решил присудить золотые медали обеим командам.

«Конечно, мы рассчитывали, что будет определен один победитель — это же не фестиваль, а спорт. Но в той ситуации, которая сложилась индийцы подали апелляцию, обосновав свою позицию тем, что сбои интернета носили глобальный характер», — сказал Дворкович.