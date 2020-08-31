Пермь, 31 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 августа, зафиксировано два летальных исхода от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе скончались 342 пациента с коронавирусной инфекцией. Медики называют причиной смерти 127 человек сопутствующие заболевания, еще 215 — COVID-19.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 866 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 495 пациентов.