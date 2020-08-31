Рязань, 31 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области, сообщили 31 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 149 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе двое детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили 7161 носителя коронавируса. Ещё 29 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 7190 человек.

В тяжёлом состоянии в стационарах 13 пациентов, из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.