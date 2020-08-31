Ижевск, 31 августа, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 31 августа проведено 276 291 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

James Gathany Ученый исследует вирус

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За последние сутки лаборатории республики провели 3045 исследований биоматериала для выявления инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро понедельника В Удмуртии выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3211 случаев заражения SARS-CoV-2.