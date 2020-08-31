Ярославль, 31 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославской области еще один человек скончался от COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России. Как уточняют в правительстве области, погибла женщина 1955 года рождения.

Коронавирус

За время пандемии в Ярославской области от COVID-19 по официальным данным умерли 36 человек. За последние сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек выздоровели.

В больницах региона находятся 325 пациентов: 127 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 98 с типичной клиникой COVID-19.