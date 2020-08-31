Белгород, 31 августа, 2020, 10:58 — ИА Регнум. 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Белгородской области за минувшие сутки. Данные предоставили 31 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом с начала пандемии в Белгородской области подтвердили 7365 случаев заражения коронавирусом. О выздоровевших за сутки не сообщается, всего завершили лечение 6590 человек.

В России за сутки выявили 4993 носителей коронавируса.