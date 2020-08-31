Москва, 31 августа, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Глава Минтруда Антон Котяков видит риски возвращения к системе страхования занятости, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Чтобы его (институт) вернуть, мы должны четко понимать объем финансовой нагрузки, который ляжет на работодателя. Мы должны взвесить тот объем потенциальных расходов, который может ложится на страховой фонд занятости, который будет в потенциале», — заявил Котяков в ходе совещания.

Также министр указал на возможную «непорядочность» работодателя, который может «выстраивать не совсем честные отношения с работниками».

«Мы должны стимулировать работодателя к порядочному диалогу», — отметил глава министерства.

В «Единой России» предложили вернуться к системе страхования занятости населения. Там оговорились, что это не первоочередной шаг, однако предложение могло обсуждаться сторонами социального партнерства.

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