Москва, 31 августа, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Число выявленных носителей коронавируса в России приблизилось к 1 миллиону. Это следует из статистики оперативного штаба Москвы, распространённой 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, в РФ уже выявили 995 319 случаев заражения коронавирусом, причём 4993 — за последние сутки. Если суточная статистика повторится, миллионный рубеж выявленных случаев может быть перейдён уже завтра.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в РФ выявили 4993 случая заражения коронавирусом. Больше всего их в Москве — 685. Далее следуют Петербург — 188, Подмосковье — 146, Нижегородская область — 138