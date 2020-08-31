Украина, 31 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Днепропетровской области в районе посёлка Богуслав пожарные 16 часов тушили возгорание на территории полигона твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщила 31 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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Для ликвидации пожара были направлены отделения двух пожарных частей области.

«Также привлечены две единицы техники КП «Уютный город» для подвоза воды и бульдозер для разворачивания крупногабаритного мусора. По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что на территории полигона твёрдых бытовых отходов горит мусор на площади 1000 кв. метров», — сказано в сообщении.

Вызов поступил 30 августа в 16:32, возгорание ликвидировали 31 августа в 8:40 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе на территории неработающего нефтеперерабатывающего завода взорвалась электроподстанция.

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