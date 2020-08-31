Калуга, 31 августа, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Калужской области, чтобы собрать в 2020 году в школу первоклассника-мальчика, потребуется более 20 тысяч рублей, сборы девочки обойдутся минимум в 25,5 тыс. рублей. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Товары для школьника

Следите за развитием событий в трансляции: «Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году — все новости»

Для детей школьного возраста цены по сравнению с 2019 года в Калужской области на обувь повысились на 3,6%, в том числе на кроссовки — на 6,2%, ботинки и полуботинки — на 2,9%. Также увеличились цены на канцелярские товары: на набор фломастеров — на 7,8%, карандаши — на 4,2%, ранец, рюкзак — на 4%, учебник, учебное пособие — на 3,1%. Одновременно снизились цены на одежду на 2,8%: например, сорочки для мальчиков подешевели на 8%, юбки для девочек — на 4,8%. В целом по сравнению с июлем 2019 года цены на непродовольственные товары выросли на 3,5%.

«Набор первоклассника» для мальчика состоит из двух брюк, трёх сорочек, джемпера, летних туфель, ботинок, спортивного костюма, кроссовок, пяти пар носков, двух футболок. Такой же набор для девочки состоит из двух сарафанов, трёх блузок, двух юбок, джемпера, летних туфель, ботинок, трёх колготок, спортивного костюма, кроссовок, пяти пар носков и двух футболок. Также всем школьникам нужен рюкзак, пять ручек, пять карандашей, набор фломастеров, альбом для рисования и рабочие тетради.