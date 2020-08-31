Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области второй день подряд выявляют по 32 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2 и не фиксируют ни одного выздоровевшего. О новых данных в понедельник, 31 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6811 заболевших, из которых на сегодняшний день 4975 человек выздоровели, 79 человек умерли от COVID-19.

Днем ранее в Ленобласти также было выявлено 32 зараженных коронавирусной инфекцией в 24 населенных пунктах. Наибольшее число заболевших было отмечено в городах Всеволожск (4), а также Кириши (3) и в населенных пунктах Борницкий лес Гатчинского района, Малое Карлино Ломоносовского района и Луга (2).